Daily Mail - Osimhen | Se vinciamo lo Scudetto | Napoli non sarà più la stessa' '

(Di martedì 11 aprile 2023): "Selononpiù la, Haaland? Grazie ad Ostigard abbiamo scambiato le magliette" Victor, attaccante del, ha rilasciato un'intervista al. Queste le sue parole: "Selo, la città nonpiù la. Non vincono lodai tempi di Maradona e sono così vicini a questo sogno, che i tifosi hanno le lacrime agli occhi. -afferrma- A volte te li trovi sotto casa, anche alle 2 del mattino per mostrare il loro amore.vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... markred17 : RT @AlbertoSomma4: Di pochi giorni fa, articolo del Daily Mail sulla questione: 'Li stiamo abbattendo come maiali', come gli ucraini si st… - allgoalsnapoli : Osimhen al Daily Mail: “Napoli vive per il calcio, la città esploderebbe in caso di Scudetto! Vi racconto un retros… - GoldelNapoli : Così l'attaccante al Daily Mail ?? - napolista : #Osimhen: «A #Napoli i tifosi vengono sotto casa fino alle 2 di notte, vivono per il calcio» Al Daily Mail: «Ho sc… - airplaneoversea : È il daily mail cosa vi aspettate -

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista al. Le sue dichiarazioni. "Se riusciamo a vincere lo Scudetto, la città non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona ...Victor Osimhen , attaccante del Napoli , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieDalle anticipazioni diffuse dale altri media locali è emersa la narrazione da parte di Jackson di una delle decisioni più importanti prese sui nipoti di Elisabetta II. La regina aveva ...

Osimhen al Daily Mail: “Napoli vive per il calcio, esploderebbe in caso di Scudetto! Vi racconto un... Tutto Napoli

Skyline Enterprises plan to build a £34million sky-style cable car and chair lift system, luge runs, a sky swing, walking trails and a zipline on the 633ft-tall Kilvey Hill above Swansea.In the latest shocking update to Scandoval, Tom Sandoval and Raquel Leviss reportedly hung out in his hometown of St. Louis back in December, several months before news of their affair emerged.