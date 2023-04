Da Tronchetti Provera a Ruffini, i figli ai vertici delle famiglie industriali (Di martedì 11 aprile 2023) C’è una nuova leva di giovani imprenditori che muove i primi passi ai vertici delle aziende di famiglia in vista del passaggio generazionale. Molti rappresentano la seconda generazione e – scrive La Repubblica nella sua edizione odierna – sono i figli dei fondatori di gruppi come Cucinelli, Geox, Piaggio, Prada, Technogym e molti altri. A L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) C’è una nuova leva di giovani imprenditori che muove i primi passi aiaziende di famiglia in vista del passaggio generazionale. Molti rappresentano la seconda generazione e – scrive La Repubblica nella sua edizione odierna – sono idei fondatori di gruppi come Cucinelli, Geox, Piaggio, Prada, Technogym e molti altri. A L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Tronchetti Provera a Ruffini, i figli ai vertici delle famiglie industriali: C’è una nuova… - CalcioFinanza : Da Bertelli (Prada) a Tronchetti Provera (Pirelli) e Ruffini (Moncler): i figli ai vertici delle famiglie industria… - MicheleLatanza : @falleni_paolo @Virna25marzo Paolo non venduto ma svenduto la Telecom l'hanno comprata con una fideiussione poi si… - italtwit : @linettitudine @frncsc_cnt Effettivamente Tronchetti Provera e i Benetton hanno caratteristiche da oligarchi per co… - FabriVer12 : @dAC196810 @FMCROfficial Non uscirà un bel niente, mica siamo Moratti o Tronchetti Provera... -