Da Joao Mario a David Neres | gli stipendi del Benfica nel 2022 23

Le probabili formazioni di Benfica - Inter Benfica (4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho;, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. ...LE PROBABILI FORMAZIONI BENFICA (4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva,; Goncalo Ramos. (A disp. Soares, Verissimo, ...In mediana spazio a Chiquinho e Florentino, mentre sulla trequarti ci saranno Aursnes, Rafa Silva e l' ex. In attacco riflettori puntati su Gonçalo Ramos , tre gol e tre assist in questa ...

Pagato 45 milioni, poi regalato al Benfica: la parabola all'Inter di Joao Mario La Gazzetta dello Sport

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. Allenatore: Schmidt