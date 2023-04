Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Da Inzaghi a Bonucci e Paredes: tutte le liti di Allegri: Pasquetta di allenamento e grigliata, ma anche tensione a… - cmdotcom : Da Inzaghi a Bonucci e Paredes: tutte le liti di Allegri - cicciocalvi_ : Da Inzaghi e Ibrahimovic a Bonucci e #Paredes: su @Gazzetta_it, tutte le volte che #Allegri ha litigato con i suoi… - sportli26181512 : Da Bonucci a Paredes: quando tra Allegri e i suoi giocatori scoppia la lite: Da Superpippo a Paredes: quando tra Ma… - Vinc881 : @MatteoDentini @sportface2016 @MattiaGallo17 O @bonucci_leo19 che quasi mena un nostro dipendente durante la Superc… -

Continua LEANDRO PAREDES ANGEL DI MARIA PAULO DYBALA LEONARDOCAMBI... INDIGESTI ZLATAN IBRAHIMOVIC PIPPO11 aprile 2023sta recuperando, da mercoledì sarà a disposizione e inizierà a fare allenamenti con la ...'Simone sta facendo un ottimo lavoro all'Inter, come aveva già fatto alla Lazio. L'Inter, ...All: Landucci Ammoniti :per proteste, Alex Sandro, Locatelli, Cuadrado, Milinkovic, ... Milan - Empoli 0 - 0 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Allenatori più pagati:...

Da Inzaghi a Bonucci e Paredes: tutte le liti di Allegri Calciomercato.com

L'Empoli frena i rossoneri. Spalletti riprende la corsa a Lecce. Inzaghi si ferma ancora a Salerno. Allegri resta a Torino per l'influenza ...La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Presente in gruppo Leonardo Bonucci mentre non è stato convocato Paul Pogba nonostante il francese negli ultimi tre giorni ...