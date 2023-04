Cuneo fiscale, taglio di 3 miliardiMeloni: «Misure per la natalità» (Di martedì 11 aprile 2023) Via libera al Def. La premier: priorità alle famiglie nella prossima manovra. Pil 2023 all’1%. Il Fmi avverte: situazione fragile Leggi su corriere (Di martedì 11 aprile 2023) Via libera al Def. La premier: priorità alle famiglie nella prossima manovra. Pil 2023 all’1%. Il Fmi avverte: situazione fragile

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Def, ok del cdm: il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale anche per “moderare la crescita dei salari” (che… - putino : Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi per l'immigrazione, potenziando 'identificazion… - tranellio : RT @scannavo: Il #GovernoMeloni dice che è necessaria la 'moderazione salariale'. Se non fosse drammatico farebbe quasi ridere. https://t.… - uomodlamansarda : @putino Cioè vogliono coprire la riduzione del cuneo fiscale a debito? - massimopoli : @eziomauro Con 3 miliardi di taglio sul cuneo fiscale, si può garantire 6 euro in più a tutti, per 1 anno. Stavolta… -