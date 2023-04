Cultura | Iannone FdI | “Grande successo di visite | grazie al ministro Sangiuliano”

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I dati di Pasqua e Pasquetta segnano undegli attrattorili della nostra Nazione.al Governo Meloni e alsono lontani i tempi in cui i turisti trovavano chiusi i nostri musei. I numeri indicano un record senza precedenti segno che c’è un nuovo impegno per valorizzare il ruolo di superpotenzale dell’Italia. Anche in Campania gli ingressi ai musei nazionali nei due giorni sono estremamente positivi: Pompei, Reggia di Caserta, Napoli, Ercolano, Paestum e Velia non avevano mai conosciuto untale”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario Provinciale del Partito in Campania e componente della settima ...

