Cultura: Bonelli, 'propaganda Cdm, carcere per chi protesta e immunità per chi inquina' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Quella del CdM del governo di oggi è tutta propaganda. L'esempio perfetto è il caso delle sanzioni, decise da un decreto del governo, palesemente contro gli attivisti di Ultima Generazione, dimenticando che esistono già le leggi e il codice penale già punisce chi imbratta o danneggia beni Culturali, come previsto dall'art.733 cp". Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Come già affermato in passato non condivido le azioni di Ultima Generazione, però è da precisare che si parla di azioni che, in ogni caso, sono non violente e non hanno imbrattato nulla perché sono stati usati sempre materiali vegetali lavabili -prosegue-. Un aspetto della profonda propaganda ipocrita del governo che mi preme sottolineare è quello che però ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Quella del CdM del governo di oggi è tutta. L'esempio perfetto è il caso delle sanzioni, decise da un decreto del governo, palesemente contro gli attivisti di Ultima Generazione, dimenticando che esistono già le leggi e il codice penale già punisce chi imbratta o danneggia benili, come previsto dall'art.733 cp". Lo dice Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Come già affermato in passato non condivido le azioni di Ultima Generazione, però è da precisare che si parla di azioni che, in ogni caso, sono non violente e non hanno imbrattato nulla perché sono stati usati sempre materiali vegetali lavabili -prosegue-. Un aspetto della profondaipocrita del governo che mi preme sottolineare è quello che però ...

