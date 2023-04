Criticità per le ferie estive del personale al Cardarelli (Di martedì 11 aprile 2023) Nuova Criticità per il personale del Cardarelli per le ferie estive sulla quale incombe un altro grave problema di 170 esuberi “Non c’è pace per l’Azienda Cardarelli che dopo un flash-mob che ha sortito un grosso impatto mediatico, subito fuori altre Criticità legate alle ferie estive del personale”. Lo afferma una nota congiunta di FP CGIL – CISL FP – FIALS – COBAS. Solo poco fa, però, l’azienda aveva avanzato un possibilità di 170 esuberi. Le Sigle Sindacali, infatti avanzano il quesito proprio su questo a volere rimarcare la forte Criticità in vista dell’estate che porterà certamente conseguenze. “Ma l’azienda non aveva parlato di un esubero di 170 infermieri?” “Il ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Nuovaper ildelper lesulla quale incombe un altro grave problema di 170 esuberi “Non c’è pace per l’Aziendache dopo un flash-mob che ha sortito un grosso impatto mediatico, subito fuori altrelegate alledel”. Lo afferma una nota congiunta di FP CGIL – CISL FP – FIALS – COBAS. Solo poco fa, però, l’azienda aveva avanzato un possibilità di 170 esuberi. Le Sigle Sindacali, infatti avanzano il quesito proprio su questo a volere rimarcare la fortein vista dell’estate che porterà certamente conseguenze. “Ma l’azienda non aveva parlato di un esubero di 170 infermieri?” “Il ...

