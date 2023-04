Cristiano Ronaldo su tutte le furie dopo il pareggio. Le urla del portoghese contro gli avversari: “Non volete giocare!” (Di martedì 11 aprile 2023) L’esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non prosegue nel migliore dei modi: l’Al Nassr porta a casa soltanto uno 0-0 contro l’Al Feiha, regalando all’Al Ittihad, prima in classifica, 3 punti di vantaggio. Il 5 volte pallone d’oro non l’ha presa proprio bene. Infatti, alla fine del match, il portoghese, inalberato per l’atteggiamento ostruzionistico della squadra avversaria e per le tanti occasioni sprecate, ha inveito contro gli avversari dicendo: “Non volete giocare! Non volete giocare!“. L’Al Nassr si trova adesso alla seconda posizione della Saudi Pro League, con 53 punti, a -3 dall’Al Ittihad: servirà il solito Cr7 per portare il club saudito alla vittoria del campionato tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) L’esperienza diin Arabia Saudita non prosegue nel migliore dei modi: l’Al Nassr porta a casa soltanto uno 0-0l’Al Feiha, regalando all’Al Ittihad, prima in classifica, 3 punti di vantaggio. Il 5 volte pallone d’oro non l’ha presa proprio bene. Infatti, alla fine del match, il, inalberato per l’atteggiamento ostruzionistico della squadraa e per le tanti occasioni sprecate, ha inveitoglidicendo: “NonNon“. L’Al Nassr si trova adesso alla seconda posizione della Saudi Pro League, con 53 punti, a -3 dall’Al Ittihad: servirà il solito Cr7 per portare il club saudito alla vittoria del campionato tanto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TimelineCR7 : Cristiano Ronaldo yesterday. ?? - theMadridZone : Most UEFA Champions League goals in a single season: ???? 17, Cristiano Ronaldo, 2013/14 ???? 16, Cristiano Ronaldo, 2… - TeamCRonaldo : Messi or Ronaldo? Xhaka: 'I like Cristiano Ronaldo more. I'm a Ronaldo fan.' ???? - SadanMjomba : RT @modap_: 1. Cristiano Ronaldo against Juventus - sabitzeminn : RT @Sendo922: Cristiano Ronaldo - Manchester United Goal Catalogue -