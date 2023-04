Covid, variante Arturo fa aumentare contagi nei bimbi e colpisce gli occhi (Di martedì 11 aprile 2023) La variante Arturo, responsabile dell’ondata di Covid-19 che sta colpendo l’India, ha causato un aumento dei contagi nei bambini, anche molto piccoli. Casi caratterizzati da un sintomo raramente visto prima con gli altri mutanti della famiglia Omicron. A essere colpiti sono soprattutto gli occhi, con disturbi fastidiosi come rossore, bruciore e prurito. Sintomi simili a una congiuntivite allergica. A descriverlo è il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione mondiale della sanità, fra i primi a puntare i riflettori sull’ultima variante di Sars-Cov.2, Xbb.1.16. “Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici di Covid dopo un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) La, responsabile dell’ondata di-19 che sta colpendo l’India, ha causato un aumento deinei bambini, anche molto piccoli. Casi caratterizzati da un sintomo raramente visto prima con gli altri mutanti della famiglia Omicron. A essere colpiti sono soprattutto gli, con disturbi fastidiosi come rossore, bruciore e prurito. Sintomi simili a una congiuntivite allergica. A descriverlo è il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione mondiale della sanità, fra i primi a puntare i riflettori sull’ultimadi Sars-Cov.2, Xbb.1.16. “Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici didopo un ...

