Covid in Toscana: nessun decesso, oggi 11 aprile. E 87 nuovi contagi. 157 i ricoveri (6 in terapia intensiva) (Di martedì 11 aprile 2023) Non viene considerato più in emergenza, ormai da tempo, il Covid, ma i suoi effetti continuano a colpire, all'improvviso, anche in Toscana. Fortunatamente non si registrano decessi, oggi 11 aprile 2023, ma i nuovi contagiati sono 87: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 36 con test rapido Leggi su firenzepost (Di martedì 11 aprile 2023) Non viene considerato più in emergenza, ormai da tempo, il, ma i suoi effetti continuano a colpire, all'improvviso, anche in. Fortunatamente non si registrano decessi,112023, ma iati sono 87: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 36 con test rapido

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PisaToday : Coronavirus in Toscana: il bollettino dell'11 aprile - AnsaToscana : Altri 87 nuovi casi e nessun morto per Covid in Toscana. Positivi attuali -0,2%, risalgono i ricoveri #ANSA - GrossetoNotizie : Covid: 87 nuovi casi, 98 guarigioni, nessun decesso, 7 ricoveri in più in Toscana - - PisaToday : Coronavirus in Toscana: il bollettino del 10 aprile - GrossetoNotizie : Covid: 62 nuovi casi, 141 guarigioni, un decesso, un ricovero in meno in Toscana - -