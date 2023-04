Covid | il colpo di genio di Biden | firma la legge che mette fine all’emergenza

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Suldi scena di Joe. Il presidente ha un’illuminazione eunache scopre la proverbiale acqua calda: l’emergenza del virus è finita.di scena diCome riporta Tgcom24, il presidente americano ha appenato lachenel Paese. La nota viene dalla Casa Bianca, la quale spiega anche come si tratti della normativa approvata dal Congresso “che poneallo stato di emergenza nazionale legato alla pandemia”. A partire dall’11 maggio, quindi, cesseranno tutte le norme di contenimento. La domanda che ci si pone è come mai fossero ancora in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @IlPrimatoN: Scoperte dell'acqua calda nella sala ovale - IlPrimatoN : Scoperte dell'acqua calda nella sala ovale - DomenicoNA1967 : Un bel colpo di spugna sulle morti dovute alle reazioni avverse da vaccino per il Covid-19 e a posto così... - ALBERTOSEVERIN7 : RT @cristinagauri: @fratotolo2 Anni fa ha scritto dei libri grandiosi, forse il primo in Italia a parlare male del politicamente corretto,… - ErnestoPascucci : RT @JagherAndrea: @NicolaPorro Sono gli stessi, ruffiani pennivendoli ??che diffondevano le menzogne di regime durante l'influenza covid e l… -

... Fuani contrappone così chi vuole "svignarsela" e chi "non molla il" . Tutti morti viventi, ... selezionate dalla redazione de ilLibraio.it Scegli la tua newsletter gratuitaeinaudi fine - ...Quello che garantiva in un solsoldi e prestigio. Ma le cose sono cambiate. Vuoi perché molti sono stati poco elegantemente accompagnati alla porta. Vuoi perché ilci ha resi tutti più ...Credo però che anche la fine della drammatica esperienza, con un ritrovato senso di libertà e ... per fare. In ogni caso parliano di grandi imprenditori e top manager che vengono un po' da ...

C'è un colpo di scena sui vaccini Covid, l'ha detto il CEO di Moderna Esquire Italia

Tuttavia, il turismo a Roma ha subito un duro colpo negli ultimi anni a causa della pandemia di COVID-19, che ha costretto molte persone a rimandare o cancellare i loro viaggi. Ma in questo 2023 la ...Molti veterani della Silicon Valley dicono addio ai giganti della tecnologia, cercando un paracadute in realtà che garantiscono la stabilità e ...