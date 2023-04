Covid: -4.800 morti utilizzando più Paxlovid in ondata Omicron, studio Usa (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. (Adnkronos Salute) - "Se l'attuale diffusione" della pillola anti-Covid "Paxlovid fosse stata raggiunta nel gennaio 2022, si sarebbero potute evitare 4.800 morti" negli Usa "durante l'ondata invernale di Omicron" che ha colpito dal 15 dicembre 2021 al 15 marzo 2022. E' la stima che emerge da uno studio pubblicato nei giorni scorsi su 'Jama Health Forum'. studio che ha attirato l'attenzione del virologo italiano Roberto Buroni, che da tempo si chiede se ci sia un adeguato utilizzo degli antivirali orali: "Quante volte ci siamo inutilmente lamentati delle scarse prescrizioni di Paxlovid? Arrivano i primi numeri: se dal gennaio 2022 negli Usa si fosse prescritto Paxlovid come ora, si sarebbero evitati 4.800 ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. (Adnkronos Salute) - "Se l'attuale diffusione" della pillola anti-fosse stata raggiunta nel gennaio 2022, si sarebbero potute evitare 4.800" negli Usa "durante l'invernale di" che ha colpito dal 15 dicembre 2021 al 15 marzo 2022. E' la stima che emerge da unopubblicato nei giorni scorsi su 'Jama Health Forum'.che ha attirato l'attenzione del virologo italiano Roberto Buroni, che da tempo si chiede se ci sia un adeguato utilizzo degli antivirali orali: "Quante volte ci siamo inutilmente lamentati delle scarse prescrizioni di? Arrivano i primi numeri: se dal gennaio 2022 negli Usa si fosse prescrittocome ora, si sarebbero evitati 4.800 ...

