Covid - 19 | l' inchiesta di Report e le chat sui vaccini Pfizer | ecco un estratto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : L’inchiesta che fa tremare i palazzi del potere è quella dell’Ospedale Covid Fiera del Levante. Insieme a Lerario s… - reportrai3 : Dalla profonda manipolazione delle liste d’attesa dell'Ospedale Oftalmico di Roma agli appalti in Puglia, passando… - reportrai3 : ??Abbiamo incontrato uno studente cinese che aveva provato (invano) ad avvertire le autorità del pericolo Covid. Ecc… - marco_anza : RT @boni_castellane: Pare che i dubbi maggiori sulla Commissione d'inchiesta per il Covid arrivino dalla Lega che vuole 'tutelare' i presid… - frances88451672 : RT @fonzis12022: “Non indagate”. Salvini blocca la commissione d’inchiesta Covid, scontro totale con Giorgia Meloni -

La commissione disulè un tema centrale e rischia di spaccare la maggioranza: è infatti in corso il tentativo di estendere l'indagine anche agli stessi vaccini anti, ma Lega e ...- 19, l'ultima puntata di Report ha svelato alcune chat tra l'ex direttore dell'Aifa Nicola ... L'del programma di Rai 3 ha parlato di alcuni particolari che meritano di essere ...Il governo Meloni si trova di fronte a un vero e proprio caso che risale alla pandemia da. ... Il pubblico ministero incaricato di portare avanti l', che vede indagato Arcuri per abuso d'...

Alemanno: “Non imbavagliare la commissione parlamentare di inchiesta sull’emergenza Covid e sulla gestione da… La Stampa

Covid-19, l’ultima puntata di Report ha svelato alcune chat ... a proposito dei vaccini Pfizer per combattere la diffusione del virus. L’inchiesta del programma di Rai 3 ha parlato di alcuni ...Una commissione di inchiesta parlamentare che indaghi a tutto tondo sull'emergenza Covid e sulla gestione da parte delle istituzioni degli ultimi tre anni. Lo chiede Gianni Alemanno, ex ministro, ex s ...