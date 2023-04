Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. Intercettati i suoi tentativi di avere caccia da Sofia. Allarme per la rete di 007 a rischio (Di martedì 11 aprile 2023) Gli Usa spiano anche Zelensky. Salgono a circa 100 i documenti top secret americani sulla guerra finiti in rete, ma sale anche il livello dei problemi che si trascinano dietro: gli Stati Uniti in realtà non si fidano completamente dell’alleato e per questo lo spiano, al pari dei nemici. Notizia che, se confermata, non può certo lasciare tranquille le nazioni che dal 24 febbraio si sono schierate al fianco dell’alleanza per Kiev e forniscono armi e soldi secondo le indicazioni che da lì arrivano. La Cnn ha esaminato 53 documenti trapelati, tutti prodotti tra metà febbraio e inizio marzo. Uno in particolare rivela che gli Usa hanno spiato Zelensky usando gli strumenti tipici dell’intelligence dei segnali, vale a dire intercettazioni. Il documento citato dall’emittente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Gli Usa. Salgono a circa 100 i documenti top secret americani sulla guerra finiti in, ma saleil livello dei problemi che si trascinano dietro: gli Stati Uniti in realtà non si fidano completamente dell’alleato e per questo lo, al pari dei nemici. Notizia che, se confermata, non può certo lasciare tranquille le nazioni che dal 24 febbraio si sono schierate al fianco dell’alleanza per Kiev e forniscono armi e soldi secondo le indicazioni che da lì arrivano. La Cnn ha esaminato 53 documenti trapelati, tutti prodotti tra metà febbraio e inizio marzo. Uno in particolare rivela che gli Usa hanno spiatousando gli strumenti tipici dell’intelligence dei segnali, vale a dire intercettazioni. Il documento citato dall’emittente ...

Bambini malati, l'esodo verso il Nord per avere cure migliori: Lombardia, Emilia - Romagna e Veneto le regioni che attraggono più E non è un caso che gli ospedali e i centri di eccellenza che riescono ad offrire prestazioni ... Italia, un Paese senza culle: mai così poche da 160 anni. Nel 2022 il record negativo con meno di ...