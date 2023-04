Cos’è un server Discord e qual è stata la posizione del social sulla pubblicazione dei files di intelligence (Di martedì 11 aprile 2023) La diffusione di files riservati che arrivano direttamente dalle segrete stanze dell’intelligence americana ha risvegliato l’attenzione del mondo sui meccanismi di funzionamento di Discord e sui vari canali di comunicazione che caratterizzano il social network. In modo particolare, si è parlato – ad esempio – dell’anello di partenza della catena di diffusione di questi materiali, che – a quanto pare – è da ritrovare proprio in alcuni server Discord. Ma bisogna stare attenti quando definiamo questo concetto: il server Discord, infatti, non è quello che immaginiamo a primo acchito. Non stiamo parlando di luoghi fisici che permettono al social network di andare online e di immagazzinare dati. È, invece, il nome che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 aprile 2023) La diffusione diriservati che arrivano direttamente dalle segrete stanze dell’americana ha risvegliato l’attenzione del mondo sui meccanismi di funzionamento die sui vari canali di comunicazione che caratterizzano ilnetwork. In modo particolare, si è parlato – ad esempio – dell’anello di partenza della catena di diffusione di questi materiali, che – a quanto pare – è da ritrovare proprio in alcuni. Ma bisogna stare attenti quando definiamo questo concetto: il, infatti, non è quello che immaginiamo a primo acchito. Non stiamo parlando di luoghi fisici che permettono alnetwork di andare online e di immagazzinare dati. È, invece, il nome che ...

