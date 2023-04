Cosa si vede nella scena tagliata | Amici e De Filippi | testimonianza sconvolgente

(Di martedì 11 aprile 2023)22 è sempre più esplosivo. Il talent show di Canale 5 è stato segnato da una lite furiosa tra Rudy Zerby e Raimondo Todaro. A quanto pare il clima si sarebbe surriscaldato per la richiesta, garbata, da parte di Todaro a Zerby, sull'ingresso in ballottaggio di Angelina. Zerbi avrebbe replicato a stretto giro "per strategia". E qui Todaro avrebbe mostrato tutta la sua rabbia sbottando: "Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c'è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei. In questo istante si sarebbe palesata tutta la stizza di Maria De: "Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai le coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?". Maria con questa frase avrebbe voluto dimostrare la buona fede di Zerbi. Tutto secondo le regole. E proprio questa sequenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Dal web un altro importante contributo a ricostruire cosa sia accaduto ieri sera, senza narrative retoriche. Si ved… - FilBarbera : Ritorno alla terra? No, non se ne vede l’ombra. Anzi… Se la destra volesse facilitare il ricambio generazionale in… - NicolKookie97 : RT @aletata13: l’unica cosa che gli interessa, e si vede benissimo, è che questo diventi un mondo, se non completamente buono, perché forse… - Rosalia57033011 : RT @aletata13: l’unica cosa che gli interessa, e si vede benissimo, è che questo diventi un mondo, se non completamente buono, perché forse… - its_myusername_ : @BenitoFrazzetta @AdrianoPortogal @silvichiare E invece no. Non sta succedendo questo. Sta succedendo che si stanno… -

...lo scorso 4 aprile dallo studio legale Willkie Farr & Gallagher in merito a una causa che... Sebbene non abbia mai chiaritointendesse precisamente, il progetto complessivo di Musk potrebbe ...Certo, non è ancora ben chiaro quale sarà il prossimo ruolo in cui la vedremo, ma unaè certa: ... FOTO Il trucco c'è e si, una carrellata di star immortalate durante alcuni momenti di ...puntano gli hacker La maggior parte degli account che hanno subito compromissioni riguarda l'... cheun'intensa attività non solo sui campi di battaglia fisici ma anche in quelli virtuali, ...

Trading Room. MdotM, cosa vede l'AI sui mercati finanziari Milano Finanza

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Scopriamo cosa c'è di vero. Un apparecchio chiamato cronovisore (o ... l'argomento - descrive l'assenza di testimoni attendibili, poiché nessuno aveva mai visto tale apparecchio, nemmeno le persone ...