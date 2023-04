Cosa si nasconde dietro la nuova rete satellitare cinese. La versione di Spagnulo (Di martedì 11 aprile 2023) Il mercato globale delle telecomunicazioni satellitari – oltre 100 miliardi di dollari nel 2021 secondo la Satellite industry association – che pochi grandi operatori hanno dominato negli ultimi tre decenni, sta evolvendo in modo repentino mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Ne abbiamo parlato diversi mesi fa e occorre constatare che l’evoluzione di quel mondo spaziale che appare lontano ai nostri occhi sta per avere conseguenze imprevedibili, non solo sul piano economico-commerciale, ma anche su quello geopolitico. Le ipotesi di fusioni… Vediamo rapidamente il primo aspetto: i quattro più grandi operatori di flotte di satelliti geostazionari stanno discutendo da mesi su ipotesi di fusioni incrociate. La lussemburghese SES è in trattative per unirsi con la rivale statunitense Intelsat. Viasat Inc. nel 2021 ha annunciato di voler acquisire Inmarsat per 7,3 miliardi di ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Il mercato globale delle telecomunicazioni satellitari – oltre 100 miliardi di dollari nel 2021 secondo la Satellite industry association – che pochi grandi operatori hanno dominato negli ultimi tre decenni, sta evolvendo in modo repentino mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Ne abbiamo parlato diversi mesi fa e occorre constatare che l’evoluzione di quel mondo spaziale che appare lontano ai nostri occhi sta per avere conseguenze imprevedibili, non solo sul piano economico-commerciale, ma anche su quello geopolitico. Le ipotesi di fusioni… Vediamo rapidamente il primo aspetto: i quattro più grandi operatori di flotte di satelliti geostazionari stanno discutendo da mesi su ipotesi di fusioni incrociate. La lussemburghese SES è in trattative per unirsi con la rivale statunitense Intelsat. Viasat Inc. nel 2021 ha annunciato di voler acquisire Inmarsat per 7,3 miliardi di ...

