Cosa (non) sappiamo della fuga di notizie dal Pentagono (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente statunitense Joe Biden è stato aggiornato sui documenti classificati del Pentagono pubblicati negli ultimi giorni su una serie di piattaforme social, tra cui Twitter e Telegram, relativamente alla situazione in Ucraina e alla controffensiva che Kiev si sta preparando a lanciare in primavera contro la Russia. Lo ha detto John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, durante un briefing con la stampa. "Non sappiamo se quelli trapelati negli ultimi giorni siano gli unici documenti interessati dalla fuga di notizie", ha precisato. Il sito americano Axios ha pubblicato una guida ai leak, sui quali però rimangono diversi interrogativi aperti. A partire dal più importante, specie se è vero che in guerra la prima vittima è la verità: chi li ha diffusi? QUANDO ...

