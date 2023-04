Cosa ha proposto Johnson & Johnson per chiudere la questione borotalco e cancro (Di martedì 11 aprile 2023) La nota azienda Johnson & Johnson ha proposto il pagamento di 8,9 miliardi di dollari per chiudere definitivamente tutte le cause legali in cui è impelagata da anni. Con questa cifra l’azienda (che nel 2020 ha ritirato dal mercato tutti prodotti per bambini negli Stati Uniti) intende risarcire circa 70.000 persone che hanno affermato che i suoi prodotti a base di talco hanno causato loro il cancro. Nel dettaglio, molti hanno sostenuto che il talco per bambini prodotto era contaminato da amianto, una sostanza cancerogena. Il caso è stato presentato quando alcune persone hanno dichiarato di aver sviluppato cancro alle ovaie e mesotelioma dopo l’utilizzo del talco, problematiche che sono insorte in seguito all’esposizione diretta ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023) La nota aziendahail pagamento di 8,9 miliardi di dollari perdefinitivamente tutte le cause legali in cui è impelagata da anni. Con questa cifra l’azienda (che nel 2020 ha ritirato dal mercato tutti prodotti per bambini negli Stati Uniti) intende risarcire circa 70.000 persone che hanno affermato che i suoi prodotti a base di talco hanno causato loro il. Nel dettaglio, molti hanno sostenuto che il talco per bambini prodotto era contaminato da amianto, una sostanza cancerogena. Il caso è stato presentato quando alcune persone hanno dichiarato di aver sviluppatoalle ovaie e mesotelioma dopo l’utilizzo del talco, problematiche che sono insorte in seguito all’esposizione diretta ...

