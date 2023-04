Coro choc contro il Barça denunciato dalla Liga: il testo da brividi (Di martedì 11 aprile 2023) MADRID (Spagna) - La National Professional Soccer League ogni invia una lettera al Comitato per la concorrenza RFEF e alla Commissione antiviolenza per segnalare i cori nelle partite di calcio che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) MADRID (Spagna) - La National Professional Soccer League ogni invia una lettera al Comitato per la concorrenza RFEF e alla Commissione antiviolenza per segnalare i cori nelle partite di calcio che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Coro choc contro il Barça denunciato dalla Liga: il testo da brividi: Durante la partita tra Girona e Espanyol, i t… - SStef_III : RT @Sergio39468964: Covid, come “eutanizzavano” i pazienti negli ospedali. Testimonianza choc a ‘Fuori dal coro’ (il VIDEO) ???? https://t.co… - marcizzi6 : RT @Sergio39468964: Covid, come “eutanizzavano” i pazienti negli ospedali. Testimonianza choc a ‘Fuori dal coro’ (il VIDEO) ???? https://t.co… - Veraelena5 : RT @Sergio39468964: Covid, come “eutanizzavano” i pazienti negli ospedali. Testimonianza choc a ‘Fuori dal coro’ (il VIDEO) ???? https://t.co… - Sergio39468964 : Covid, come “eutanizzavano” i pazienti negli ospedali. Testimonianza choc a ‘Fuori dal coro’ (il VIDEO) ????… -