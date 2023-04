Corna | Chanel è stata con mio marito ? Lo scatto di rabbia di Francesco Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023), la figlia del Capitano e di Ilary Blasi, èaccusata da Martina De Vivo, giovane tiktoker, di aver avuto una relazione con il compagno Cristian Babalus che è anche il padre di sua figlia Kyla. Martina ha anche pubblicato sui social gli screeshot della chat tra i due per dimostrare che le sue accuse sono vere. Un gesto che ha fatto infuriare. "Ecco le prove del tradimento", ha scritto Martina De Vivo mostrando la chat. Primo messaggio: "Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via", scrive lei. E lui: "Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma ...