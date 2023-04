Cori, bandiere e cortei: Inter, l'entusiasmo dei tifosi a Lisbona (Di martedì 11 aprile 2023) In vista della partita di questa sera tra Benfica e Inter, valevole per i quarti di Champions League, i tifosi nerazzurri hanno invaso Lisbona (dai ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) In vista della partita di questa sera tra Benfica e, valevole per i quarti di Champions League, inerazzurri hanno invaso(dai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgiogaias : @stebellentani Bandiere palestinesi, cori contro Israele, una buona dose di filo-putin, slogan anti-americani, ha s… - Pablecito80 : @ADeLaurentiis Azz...li fai pure a noi tutti, semplici tifosi (no ultras) a cui per una tua personale vendetta vs c… - tech_fort : Un giocatore del @sscnapoli può forse vedere le bandiere, ma non può non sentire le urla e i cori quando ha la pall… - Antikimmichismo : scudetto dopo 30 anni e non se lo possono neanche godere senza ultras, soliti cori che si sentono a malapena, 0 ban… - Tony79999 : @sscnapoli A ROMA I TIFOSI DELLA LAZIO SONO TUTTI CAMMORISTI!! BANDIERE, FUMOGENI, CORI, SCIARPE, TROMBETTE, URLA E… -