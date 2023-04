Coppa Italia Serie C | il giorno del verdetto è arrivato

(Di martedì 11 aprile 2023) In un martedì 10 aprile dedito ai quarti di Champions League, Juventus Next Generation e Vicenza si giocheranno la finale dellaC. Per la precisione il ritorno. Infatti per quanto riguarda questa competizione, sono 180 i minuti nei quali le due compagini si contendono il titolo. Quindi il risultato dell’andata incide, ma manco più di tanto.C, due squadre che devono vincere All’Allianz Stadium l’aveva spuntata il Vicenza per 2 a 1 grazie all’eurogol nei minuti finali di Jimenez. Ma nulla è ancora deciso. Certo per la banda di Brambilla si aspettano 90 minuti difficili, visto le condizioni con cui arrivano le due squadre alla partita ma, come insegna la semifinale contro il Foggia, i ragazzi della Next Generation ha ben assimilato il motto “fino ...

La Next Gen della Juve ci riprova. Come nel 2020, quando la conquistò in gara unica a Cesena contro la Ternana, la seconda squadra bianconera può rimettere le mani sulladi Lega Pro. C'è da superare il Vicenza, che parte in vantaggio in virtù del successo per 2 - 1 ottenuto allo Stadium nei primi novanta minuti del doppio confronto. Non perderti le ...Il mese di aprile decisivo per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell' Inter . Gli impegni in campionato,e Champions League potrebbero definire il destino dell'allenatore che, ad oggi, pare essere potenzialmente lontano dalla Milano nerazzurra. Per questa ragione si starebbero valutando ...La qualificazione alla prossima Champions League, la semifinale della Champions stessa e la finale di. Questi traguardi sono ancora alla portata del tecnico ex Lazio, e possono essere la ...

Coppa Italia, Lautaro Martinez punito con una multa di 3.000 euro per espressioni ingiuriose a Chiffi... Tutto Juve

Si assegna al “Menti” di Vicenza la coppa Italia di Serie C, edizione numero 50, torneo iniziato nella stagione 1972/73 e da allora sempre disputato fino al 2019/20, el 2020/21 ci fu una pausa, poi la ...Lautaro Martinez era stato deferito per aver lo scorso 31 gennaio, in occasione della gara Inter-Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia, “tenuto un comportamento ingiurioso e ...