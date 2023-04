Convento dei Celestini, nuovo concerto per salvare l’antico chiostro (Di martedì 11 aprile 2023) Bergamo. L’antica Chiesa di San Nicolò ai Celestini in Bergamo costituisce, di per sé, un incontestabile evento. E prima ancora di essere la sede prescelta per una serie di iniziative intese a valorizzarne lo spirito e la memoria, appartiene a quelle reali certezze dello sguardo che, negli anni, hanno dato una vigorosa certificazione d’appartenenza alle nostre fugaci esistenze. L’edificio affonda le radici in un passato secolare, in cui si sono succedute, senza soluzione di continuità, storie di uomini e artisti, vicende di sangue, soccorso e santità. Eppure, alla gran parte dei bergamaschi, il luogo rimane ancora oggi piuttosto estraneo, se non addirittura misconosciuto. Posizionato tra il più opulento e chiassoso stadio Gewiss e il mite Santuario dell’Addolorata di Borgo Santa Caterina, il Convento è una insolita oasi accarezzata dal silenzio, di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) Bergamo. L’antica Chiesa di San Nicolò aiin Bergamo costituisce, di per sé, un incontestabile evento. E prima ancora di essere la sede prescelta per una serie di iniziative intese a valorizzarne lo spirito e la memoria, appartiene a quelle reali certezze dello sguardo che, negli anni, hanno dato una vigorosa certificazione d’appartenenza alle nostre fugaci esistenze. L’edificio affonda le radici in un passato secolare, in cui si sono succedute, senza soluzione di continuità, storie di uomini e artisti, vicende di sangue, soccorso e santità. Eppure, alla gran parte dei bergamaschi, il luogo rimane ancora oggi piuttosto estraneo, se non addirittura misconosciuto. Posizionato tra il più opulento e chiassoso stadio Gewiss e il mite Santuario dell’Addolorata di Borgo Santa Caterina, ilè una insolita oasi accarezzata dal silenzio, di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... APistrino : RT @fanpage: Alla scoperta dei luoghi di #Tispediscoinconvento3 - donatelladony : Mentre laggiù tutto è caos, qui si respira la pace. A room with the view dal convento dei frati di Monterosso. Un v… - bubinoblog : #ASCOLTITV 9 APRILE 2023: AMICI PER LA PELLE, LO SHOW DEI RECORD, IL BORGO DEI BORGHI, TI SPEDISCO IN CONVENTO, LA… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alla scoperta dei luoghi di #Tispediscoinconvento3 - denischamp : @fabcet Ma vergognati … Per una preghiera… diventa un convento! Siete fuori come dei coppi, dissociati dalla realtà… -