Controlli a Mergellina | identificate 158 persone

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 11 aprile 2023) , ispezionati 67 veicoli e contestate 12 violazioni del Codice della Strada . Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatonella zona degli “chalet” didove hanno identificato 158, di cui 55 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 12 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, per mancata copertura assicurativa, guida senza cintura di sicurezza e mancanza di documenti. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.