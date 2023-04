Conti correnti | scoperto un nuovo virus | azzera il saldo in pochi secondi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 11 aprile 2023) Isono a rischio. Tra le tante truffe che vengono messe in atto, è spuntato unche tiil conto in. Il web è ricco di malfattori che tentano quotidianamente di rubare dati sensibili agli utenti. Capita spesso di dover affrontare truffe, di trovarsi con il conto corrente improvvisamente svuotato, senza sapere neppure come. Purtroppo le vittime sono tante e ad oggi c’è chi cade nelle trappole in men che non si dica.svuota conto- Ilovetraning.itRecentemente, dopo una lunga indagine, i ricercatori di Cleafy e di Cyble sono stati in grado di scoprire untrojan che sta mettendo a repentaglio le finanze di tanti utenti inconsapevoli del web. Il ...