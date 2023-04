Contadino finge di essere triste e le sue mucche corrono subito a consolarlo | il video commovente è virale

(Di martedì 11 aprile 2023) Niente attira più follower di un dolce animale intento in atteggiamenti buffi o che dimostra affetto al suo padrone. Questa volta è stato Christian Bucholz a mostrare a tutto il Web l’amore dei suoi amici a quattro zampe. Il giovane brasiliano, che vive in una zona rurale nel Paraná, è uno studente di Medicina veterinaria e ha deciso di fare un esperimento, condividendone il risultato su TikTok. Nelsi vede Bucholz accovacciato per terra,ndosie sconsolato. In pochi minuti il giovane viene raggiunto dai suoi cagnolini, che cominciano a gironzolargli intorno. Successivamente avviene una cosa ancora più sorprendente: ad accorrere dal padrone in lacrime sono le sueche, una alla volta circondano Christian, hanno iniziato a poggiargli il muso sulla spalla e a strusciarglisi si addosso. “Non ...

Sitriste : la reazione del bestiame è commovente Il ...di essere triste per vedere la reazione del suo bestiame: la reazione è commovente. Christian Bucholz , un giovane che vive in una zona rurale nel Paraná occidentale, in Brasile, è uno studente ......

