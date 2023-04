Consiglio dei ministri: migranti, è emergenza per 6 mesi. Lotta al calo nascite. Multe fino a 60mila euro per gli eco-vandali (Di martedì 11 aprile 2023) "Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate", ha chiarito la Meloni in Consiglio dei ministri, in una riunione che ha deliberato lo stato di emergenza nazionale di 6 mesi per fronteggiare l'incremento dei flussi migratori sulla rotta mediterranea Leggi su firenzepost (Di martedì 11 aprile 2023) "Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema deldemografico e delle nuove, con misure adeguate", ha chiarito la Meloni indei, in una riunione che ha deliberato lo stato dinazionale di 6per fronteggiare l'incremento dei flussi migratori sulla rotta mediterranea

