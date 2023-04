Conference: Fiorentina in Polonia, primo round col Lech Poznan (Di martedì 11 aprile 2023) La Fiorentina si sta preparando per la trasferta di giovedì contro il Lech Poznan valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano svolgerà l'allenamento ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Lasi sta preparando per la trasferta di giovedì contro ilvalida per l'andata dei quarti di finale diLeague. La squadra di Vincenzo Italiano svolgerà l'allenamento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ??L'accoglienza da parte del @LechPoznan sarà un aspetto che la #Fiorentina non dovrà sottovalutare… - sportface2016 : #LechFiorentina, le probabili formazioni - Chairman_BFC : @manusanchi @bologna_sport No, mi pare l'unico strano caso in cui 8 squadre italiane vadano in Europa è che la fior… - infoitsport : Roma, Juventus e Fiorentina: le designazioni arbitrali di Europa League e Conference League - infoitsport : Europa/Conference League: le designazioni arbitrali di Juve, Roma e Fiorentina -