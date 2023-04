Condò: «Inter, col Benfica i match più importanti! Inzaghi? Storia già scritta» (Di martedì 11 aprile 2023) Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’Inter fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League IMPORTANTI – Queste le parole di Paolo Condò: «L’Inter è nel segno di Lukaku, è stata ricostruita nel segno del belga. Io andrei con Lukaku sino in fondo. Le due partite più importanti per i nerazzurri saranno quella di stasera ed il ritorno di San Siro la prossima settimana. Inzaghi? A me sembra già stata scritta la Storia, si concluderà a fine stagione a prescindere dai risultati ottenuti. Sappiamo tutti che, dal punto di vista economico, arrivare quarti che non arrivare in Finale di Champions League o vincere la Coppa Italia. Benfica? La difesa è acciaccata e manca Otamendi. Grimaldo ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023), negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League IMPORTANTI – Queste le parole di Paolo: «L’è nel segno di Lukaku, è stata ricostruita nel segno del belga. Io andrei con Lukaku sino in fondo. Le due partite più importanti per i nerazzurri saranno quella di stasera ed il ritorno di San Siro la prossima settimana.? A me sembra già statala, si concluderà a fine stagione a prescindere dai risultati ottenuti. Sappiamo tutti che, dal punto di vista economico, arrivare quarti che non arrivare in Finale di Champions League o vincere la Coppa Italia.? La difesa è acciaccata e manca Otamendi. Grimaldo ...

