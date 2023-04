Concorso Ufficio del Processo (Di martedì 11 aprile 2023) Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo bando di Concorso per l’assunzione di addetti all’Ufficio del Processo. Si tratta di un nuovo Concorso, che segue quello già indetto un paio di anni fa e che ha portato all’assunzione di 8171 addetti. Entrambi i bandi rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni del personale, contenuto nel Piano integrato di attività e organizzazione, finalizzato all’assunzione di 16.500 profili di addetti a questo nuovo organismo. Sono 8.250 i posti annunciati per il prossimo Concorso, il cui bando dovrebbe essere a breve pubblicato. Nell’attesa, vediamo insieme in cosa consiste il ruolo, come si partecipa e quali saranno le prove d’esame. Ufficio del Processo: cos’è? L’Ufficio del ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 11 aprile 2023) Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo bando diper l’assunzione di addetti all’del. Si tratta di un nuovo, che segue quello già indetto un paio di anni fa e che ha portato all’assunzione di 8171 addetti. Entrambi i bandi rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni del personale, contenuto nel Piano integrato di attività e organizzazione, finalizzato all’assunzione di 16.500 profili di addetti a questo nuovo organismo. Sono 8.250 i posti annunciati per il prossimo, il cui bando dovrebbe essere a breve pubblicato. Nell’attesa, vediamo insieme in cosa consiste il ruolo, come si partecipa e quali saranno le prove d’esame.del: cos’è? L’del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apbradipo : @guffanti_marco @paglialunga00 In realtà chi non passa il concorso da carabiniere, viene d'ufficio passato ai 5s. S… - uil_rua : Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ( - uil_rua : Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ( - uil_rua : Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ( - uil_rua : Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ( -