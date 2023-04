Concorso straordinario bis: le graduatorie. Prossime assunzioni si svolgeranno nel 2023/24. Aggiornato (Di martedì 11 aprile 2023) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura è complicata: alcuni candidati hanno avuto nel 2022/23 la la supplenza finalizzata al ruolo e stanno svolgendo anno di prova + i 5 CFU e si apprestano alle prove conclusive, altri dovranno attendere le assunzioni previste per l'anno scolastico 2023/24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura è complicata: alcuni candidati hanno avuto nel 2022/23 la la supplenza finalizzata al ruolo e stanno svolgendo anno di prova + i 5 CFU e si apprestano alle prove conclusive, altri dovranno attendere lepreviste per l'anno scolastico/24. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso straordinario bis: le graduatorie. Prossime assunzioni si svolgeranno nel 2023/24. Aggiornato - GMstraordinario : RT @LoparcoMarianna: @G_Valditara integrazione della graduatoria del concorso straordinario bis! - GMstraordinario : @G_Valditara @GiorgiaMeloni Migliaia di docenti con voti affini al 100/100 del concorso straordinario bis, chiedo… - orizzontescuola : Piano assunzione docenti 70mila docenti 2023/24: come avverranno per Secondaria, Infanzia, Primaria, incluso il sos… - orizzontescuola : Elenco aggiuntivo GPS: no per concorso straordinario bis, i vincitori non hanno ancora l’abilitazione -