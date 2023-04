Concorso INAF di Milano | Bando per 1 Ricercatore III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 11 aprile 2023) L’di(Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica) ha indetto unPubblico per selezionare 1III. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno, prorogabile.diper 1IIIL’offre l’opportunità, ad un, di lavorare presso la sede di, in un settore particolarmente affascinante e ancora da scoprire, come lo studio dell’Universo. Per partecipare aldiserve laurea magistrale ad indirizzo scientifico e tecnologico, ...