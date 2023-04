Concorso Comune di San Nicandro: 1 Autista Scuolabus (Di martedì 11 aprile 2023) Il Comune di San Nicandro Garganico ha pubblicato un Bando di Concorso per selezionare 1 Autista Scuolabus, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di San Nicandro Garganico: Concorso per 1 Autista Scuolabus Il Comune di San Nicandro, in Puglia, cerca i Autista di Scuolabus da assumere a tempo indeterminato. Il Candidato risultato idoneo, a seguito del superamento delle prove d’esame, andrà a ricoprire in ruolo di grande responsabilità, infatti sarà suo il compito di accompagnare i piccoli alunni da casa a scuola e viceversa, accertandosi che i bambini siamo sempre al sicuro e protetti ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 11 aprile 2023) Ildi SanGarganico ha pubblicato un Bando diper selezionare 1, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di SanGarganico:per 1Ildi San, in Puglia, cerca idida assumere a tempo indeterminato. Il Candidato risultato idoneo, a seguito del superamento delle prove d’esame, andrà a ricoprire in ruolo di grande responsabilità, infatti sarà suo il compito di accompagnare i piccoli alunni da casa a scuola e viceversa, accertandosi che i bambini siamo sempre al sicuro e protetti ...

