Concorso Comune di Rivota d’Adda: 1 Istruttore Amministrativo (Di martedì 11 aprile 2023) Il Comune di Rivolta d’Adda ha emesso un Pubblico Concorso per selezionare 1 Istruttore Tecnico Amministrativo, da assegnare all’area degli istruttori. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Comune di Rivolta d’Adda: Concorso per 1 Istruttore Tecnico Amministrativo Il Comune di Rivolta d’Adda, in Lombardia, é alla ricerca di 1 Figura Professionale con competenze tecniche e amministrative, per seguire progetti di urbanistica e valutarne l’impatto economico. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale, esperienza pregressa, cittadinanza ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 11 aprile 2023) Ildi Rivoltaha emesso un Pubblicoper selezionare 1Tecnico, da assegnare all’area degli istruttori. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate.di Rivoltaper 1TecnicoIldi Rivolta, in Lombardia, é alla ricerca di 1 Figura Professionale con competenze tecniche e amministrative, per seguire progetti di urbanistica e valutarne l’impatto economico. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale, esperienza pregressa, cittadinanza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaP1953 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - GDS_it : Il Comune di Paceco ha indetto un bando di #concorso per la ricerca di un messo notificatore, autista, in categoria… - contetovaglia : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - antares7539 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - x810990 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -