Concorso Comune di Modena: 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Di martedì 11 aprile 2023) Il Comune di Modena ha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, da assegnare all’area dei funzionari ed elevata qualificazione, per il settore Direzione Generale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. Comune di Modena: Concorso per 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Il Comune di Modena, in Emilia Romagna, é alla ricerca di una Figura Professionale Altamente qualificata con competenze amministrative, tecniche e urbanistiche, per gestire progetti di rivalutazione del territorio, finanziato con fondi del PNRR, per rendere la Città conforme alle normative dell’Unione Europea, in un’ottica ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 11 aprile 2023) Ildiha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1, da assegnare all’area dei funzionari ed elevata qualificazione, per il settore Direzione Generale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato.diper 1Ildi, in Emilia Romagna, é alla ricerca di una Figura Professionale Altamente qualificata con competenze amministrative, tecniche e urbanistiche, per gestire progetti di rivalutazione del territorio, finanziato con fondi del PNRR, per rendere la Città conforme alle normative dell’Unione Europea, in un’ottica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antares7539 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - x810990 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - stevenmix96 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - lavorofacile : 800 vigili urbani per il Comune di Roma: il bando tra aprile-maggio poi forse un altro concorso: - ferdinandodelia : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -