(Di martedì 11 aprile 2023) Un meraviglioso modo di incontrarsi, è il titolo del tour deiche evidentemente si ispira all’ultimo album: Un meraviglioso modo di salvarsi. Dopo l’esperienza sanremese, e un anno lontani dalle ultime esibizioni dal vivo, il duo musicale indie pop/rap italiano, composto da Fausto Lama e California, ha voluto tornare a incontrare il suo pubblico con un tour che ha preso il via a Padova e con il quale i due artisti raggiungeranno anche Londra e Parigi.l’esibizione aMa proprio, martedì 11, isi esibiranno a, a partire dalle 21 all’Orion di via J.F. Kennedy, 52. Appuntamento che si rinnova anche per la giornata di domani, mercoledì 12. I fan del gruppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Concerto Coma Cose stasera 11 aprile a Ciampino: scaletta canzoni - pareintasca_ : 1 SETTEMBRE CONCERTO COMA COSE - crotoneok : ? I Coma Cose in Calabria: concerto al Restart Live fest - Francesco_Laiso : - Il primissimo vero e proprio non me lo ricordo, quindi dico Donatella Rettore (2007? Boh, non ricordo di preciso)… - LondonOneRadio : La musica italiana a Londra é al top e colpisce ancora, con i @coma_cose . Ieri sera alla O2 Academy Islington abb… -

Coma Cose in concerto a Torino: tutte le info sull’evento TorinoFree.it

Il duo milanese indie pop/rap conosciuto come Coma Cose sarà in concerto a Torino ad aprile 2023 nel quadro del tour "Un Meraviglioso Modo di Incontrarsi". Di seguito tutte le informazioni sull'evento ...