Con la Maserati sulla scalinata di Trinità dei Monti | ora rischia fino a 5 anni di carcere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Trinità dei Monti, a processo l’arabo che la danneggiò con la Maserati. Ma se ne parla nel 2025 (video)… - rep_roma : Con la Maserati giù dalla scalinata di Trinità dei Monti: ingegnere Saudita rinviato a giudizio, rischia cinque ann… - Scrittomisto : Roma: danneggiò scalinata Trinità dei Monti con Maserati, rinviato a giudizio- La bravata dell'ingegnere saudita… - Affaritaliani : Maserati impazzita a Trinità dei Monti Danni alla scalinata, rinviato a giudizio - janavel7 : @mikzanellini Certo. Ma lui aveva dato appuntamento a una Ong all'altezza di Sanremo, ma quei servi di Soros non si… -

Giù per scalinata di Trinità dei montiun Suvpreso a noleggio. Era notte fonda, ma le telecamere apposte dalla polizia hanno documentato tutto: un uomo di nazionalità araba di 38 anni è stato rinviato a giudizioun carnet ...A bordo di un suv dellascese per la scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, danneggiandola. Per questo ingegnere saudita di 38 anni è stato rinviato a giudizio dal gup della Capitale. L'accusa nei suoi confronti è ...Parliamo di una sfilata aperta agli appassionati e ai collezionisti di Ferrari,, ... che prevederà una parte educational per i potenziali clienti,passaggio nell'area di sosta dove ...

Roma: danneggiò scalinata Trinità Monti con Maserati, rinviato a ... Il Dubbio

Il danneggiamento della scalinata era stato immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza: l'uomo, con l'auto presa a noleggio, una Maserati Levante, dopo aver percorso via Sistina, era ...Su e giù dalla scalinata di via Trinità dei Monti, a bordo di una Maserati. Quella a cui turisti e cittadini ... scendeva la scalinata all'inseguimento di un'auto con a bordo alcuni malviventi. Anche ...