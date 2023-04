'Con finti sondaggi o sms rubano i dati agli anziani per truffarli' (Di martedì 11 aprile 2023) Sul fenomeno dilagante delle truffe agli anziani messe a segno nella Capitale, il vicequestore Alessandro Scarpello , del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Lazio , ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Sul fenomeno dilagante delle truffemesse a segno nella Capitale, il vicequestore Alessandro Scarpello , del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Lazio , ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Chiusa l’inchiesta sulla moglie e suocera di Soumahoro. Ben 2 milioni di euro destinati all’accoglienza spesi solo… - knulp_aleava : RT @AlbertoLetizia2: Nell'appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea c'è un dettaglio inquietante (il più inquietante): il bambino… - CieliSereni : RT @AlbertoLetizia2: Nell'appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea c'è un dettaglio inquietante (il più inquietante): il bambino… - Emyx5S : RT @RobertoMerlino1: Mettiamocelo in testa una volta per tutte.Con l’uscita di Conte dal governo causa il braccio armato Renzi,il potere se… - Rosapeli1 : RT @RobertoMerlino1: Mettiamocelo in testa una volta per tutte.Con l’uscita di Conte dal governo causa il braccio armato Renzi,il potere se… -