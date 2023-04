Compagnoni | «Inzaghi? Che trittico di gare! Inter | stasera rarità»

(Di martedì 11 aprile 2023) Perinizia una settimana decisiva tra Benfica, due volte, e Monza. Si gioca l’. Inoltre,ravvisa anche unain merito all’undici nerazzurro SNODO ?ravvisa l’importanza della sfida di questa sera: «Diciamo che nell’avventura diall’è uno snodo fondamentale. Se le cose dovessero andare bene, resterebbe anche per il prossimo anno, credo. Se questodi partite contro Benfica, due volte, e Monza dovesse andare male allora potrebbe essere esonerato prima della fine della stagione. Ma al contempo se dovesse andare bene in queste tre partite, allora la sua posizione potrebbe confermarsi e stabilizzarsi anche in ottica giugno. Lukaku o Dzeko? Io conoscendo il da Luz avrei scelto Lukaku. Cinque ...

Martedì alle 21 tocca all' Inter di Simone, impegnata in trasferta a Lisbona contro il Benfica. La squadra cerca continuità dopo la vittoria contro il Modena.

A 24 ore dalla sfida contro il Benfica, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi presenta il match di Champions League anche ai microfoni di Inter TV: "Conosciamo l'importanza della gara che giocheremo ...Inter, il giornalista consiglia Simone Inzaghi. Un periodo non propriamente florido quello della squadra nerazzurra che, in questa fase della stagione, sembra essere entrata in piena crisi di risultat ...