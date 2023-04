Como – Genoa 2-2

Leggi su seriea24

(Di martedì 11 aprile 2023) Lariani in campo al Sinigaglia con Canestrelli a sostituire Filippo Scaglia, mentre tornano dal primo minuto anche Parigini e Iovine, davanti confermata la coppia Cerri – Cutrone.Ilparte forte nei primi minuti, arrivando con i due attaccanti a costruire bene un paio di occasioni sfruttando soprattutto Cerri.La prima occasione delè al 16’: Ioannou subisce fallo sulla sinistra, Da Cunha mette sul secondo palo dove Cutrone rimette in mezzo per la girata di Iovine che si ferma sul braccio, attaccato al corpo, di un difensore ospite, per Pairetto dopo il var check tutto regolare.Ilpassa in vantaggio al 23’ con Strootman che ruba palla poco prima del limite dell’area e realizza centrando l’angolo basso a sinistra.Ilprova a reagire e lo fa soprattutto con la foga di Cutrone che pressa a tutto campo. ...