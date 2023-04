Commenti sessisti su una cameriera | il collega interviene e i clienti gli spaccano il naso

(Di martedì 11 aprile 2023) È intervenuto per difendere unmentre serviva ai tavoli, ed è rimasto vittima di un violento pestaggio: Cristian Sicuro, 27enne cameriere di uno storico ristorante di Piazza delle Erbe a Verona, il “Maffei”, ha riportato un taglio allo zigomo e un livido all’occhio dopo aver subìto un’aggressione lo scorso 4 aprile. Preso a pugni e colpito con un centrotavola che gli è stato lanciato in testa, è stato sottoposto a un’operazione al setto nasale. La Polizia è sulle tracce dei responsabili, è già stata identificata una donna di 26 anni che avrebbe preso parte alla violenza: residente a Guidonia, vicino Roma, è stata denunciata per lesioni. È stata rintracciata incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale con quelle dei suoi social. Le indagini della Squadra mobile porteranno presto all’individuazione dell’uomo che era con lei, che avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formulagiaestro : @iosugnumaceo immagina quanto sia palloso leggere commenti sessisti sempre - Yakzy17 : @homersimo @elenaagiordani Le corna che ha messo alla moglie (con l'aggravante del figlio appena nato),i commenti f… - Shosh1087 : @vanna53465373 @Iperborea_ Invece i tuoi commenti sessisti sono estremamente educati - v_veronesi : @AleMora_Voice @stazzitta Il post può avere scatenato astio e critiche. Ma la colpa di questi post che superano il… - alexbarbera : @CIaudiaGiulia @petunianelsole Può capitare di fare commenti sessisti senza esserlo. E può capitare anche ad una donna. “Momento Sanna” lo è -

... e a fargli fareantisemiti . Solo in 18 test su 100 Bard ha negato vigorosamente le ... anti LGBTQ+, razzisti e. Ed è facile immaginare che, in questo modo o con tecniche simili, gli ......un capo donna evidenziando ancora una cultura ed atteggiamenti spesso retrogradi e". ... ricevendo anche in cambio spessoe parole poco piacevoli ".Il post aveva suscitato like e molticritici, anche volgari e, nei confronti della sua vittima . "Era stato ripreso nel blog di Grillo, si trattava di un momento in cui il partito ...

Francia, "forme contro la riforma": commenti "sessisti" alle influencer in piazza contro la riforma delle pen… la Repubblica

Rose Robinson, una donna di 38 anni e madre di tre figli, stava facendo la spesa in un supermercato Sainsburys, un colosso del settore in Gran Bretagna, quando il suo sguardo si è posato su un nuovo p ...È bufera sui vigili del fuoco britannici. Il personale di un quarto dei reparti di pompieri in Inghilterra ha denunciato comportamenti razzisti, omofobi e misogini negli ultimi cinque anni. È quanto e ...