Come sta giocando il Benfica in campionato? Chi sono i migliori giocatori (Di martedì 11 aprile 2023) Ventisette partite giocate, 68 gol fatti e appena 16 subiti. Il Benfica in campionato vola. Letteralmente. La squadra di Roger Schmidt è prima con sette lunghezze di vantaggio sul Porto, a quota 71 punti. Ha vinto 23 volte a fronte di due pareggi e due sconfitte: solo il Braga e i "Dragoni" di Conceiçao hanno messo ko la capolista in questa stagione. Ed è successo nell'ultimo turno, disputato sabato alla vigilia di Pasqua. Un 2-1 subito in rimonta, dopo il vantaggio iniziale realizzato dal solito Gonçalo Ramos. Forse la tensione per l'andata dei quarti di Champions League ha giocato un brutto scherzo a Joao Mario e compagni. Ma l'Inter, che questa sera affronta il Benfica a Lisbona (ore 21), non può comunque dormire sonni tranquilli: nemmeno il PSG di Messi e Mbappè è riuscito a superare i lusitani quest'anno. Le due sfide andate in ...

