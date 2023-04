“Come spenderà i soldi del GF Vip”. Nikita Pelizon: ecco che fine faranno i 100mila euro (Di martedì 11 aprile 2023) Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. Come da regolamento la metà, 50 mila euro, sono da destinare a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a disposizione dell’influncer triestina che nelle lunghe settimane all’interno della Casa ha vissuto tanti momenti belli e divertenti, Come il feeling con Luca Onestini e l’amicizia con Antonella Fiordelisi. Ma anche momenti brutti. Soprattutto nella fase finale il clima nel loft di Cinecittà era diventato pesante. Da una parte gli Spartani, dall’altra lei, l’unica rimasta dei Persiani. Oltre alle differenze di carattere e antipatie ha pesato anche l’aspetto strategico e la voglia di vincere: per cui contro Nikita sono state dette e fatte cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023)ha vinto il GF Vip 7 e si è aggiudicata il montepremi dida regolamento la metà, 50 mila, sono da destinare a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a disposizione dell’influncer triestina che nelle lunghe settimane all’interno della Casa ha vissuto tanti momenti belli e divertenti,il feeling con Luca Onestini e l’amicizia con Antonella Fiordelisi. Ma anche momenti brutti. Soprattutto nella fase finale il clima nel loft di Cinecittà era diventato pesante. Da una parte gli Spartani, dall’altra lei, l’unica rimasta dei Persiani. Oltre alle differenze di carattere e antipatie ha pesato anche l’aspetto strategico e la voglia di vincere: per cui controsono state dette e fatte cose ...

