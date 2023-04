Come riconoscere i diversi tipi di stroke e come intervenire: 7ma edizione di ‘Nola Stop Ictus’ (Di martedì 11 aprile 2023) Lo stroke è un incidente di tipo cerebrovascolare il cui esito, in termini di sopravvivenza del paziente e di conseguenze fisiche, dipende dalla tempestività del trattamento. E’ dunque essenziale riconoscere rapidamente e correttamente la tipologia di stroke – ischemico o ictus cerebrale con bassa perfusione ematica oppure emorragico – per avviare il paziente al corretto triage. Da questa esigenza nasce “Nola Stop Ictus 2023”, percorso di cura in Neurologia, giunto alla settima edizione. L’incontro di studi si terrà questo venerdì, 14 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle 18.30, all’auditorium dell’Holiday Inn Hotel, presso il Vulcano Buono di Nola (Na). Organizzato dalla Unità operativa clinica di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Nola – Asl Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Pasquale Scala, Nola ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) Loè un incidente di tipo cerebrovascolare il cui esito, in termini di sopravvivenza del paziente e di conseguenze fisiche, dipende dalla tempestività del trattamento. E’ dunque essenzialerapidamente e correttamente la tipologia di– ischemico o ictus cerebrale con bassa perfusione ematica oppure emorragico – per avviare il paziente al corretto triage. Da questa esigenza nasce “NolaIctus 2023”, percorso di cura in Neurologia, giunto alla settima. L’incontro di studi si terrà questo venerdì, 14 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle 18.30, all’auditorium dell’Holiday Inn Hotel, presso il Vulcano Buono di Nola (Na). Organizzato dalla Unità operativa clinica di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Nola – Asl Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Pasquale Scala, Nola ...

