Come hanno festeggiato il primo anniversario di nozze Brooklyn Beckham e Nicola Peltz (Di martedì 11 aprile 2023) Il 9 aprile 2022 il primogenito di David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, 24 anni, e l'attrice Nicola Peltz, 28, sono convolati a nozze in quello che è stato uno dei matrimoni più seguiti dell'anno. Ora, a un anno dall'evento, la coppia ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio con la famiglia al completo. Victoria Beckham ha voluto condividere lei stessa una foto di famiglia, con il marito, il figlio e la nuora. "Così speciale essere insieme per festeggiare il vostro primo anniversario di matrimonio, vi amiamo", ha scritto la fashion designer. Nella foto i quattro sono sorridenti e si abbracciano, e Brooklyn Beckham ...

