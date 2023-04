Come avere lo stesso numero WhatsApp su 2 telefoni, procedura in beta (Di martedì 11 aprile 2023) La Companion Mode è oramai realtà per gli smartphone Android e si può utilizzare lo stesso numero WhatsApp su due telefoni diversi o anche di più. La possibilità, per ora, è esclusiva per i beta tester del programma di messaggistica sul Play Store o almeno coloro che hanno già effettuato l’aggiornamento 2.23.8.2. La funzione era molto attesa, almeno dal suo annuncio lo scorso novembre, ma ora dalle parole si è passati ai fatti. La modalitù Companion appunto consente di collegare il proprio account e dunque lo stesso numero WhatsApp su 2 telefoni diversi. Grazie alla novità, gli utenti possono accedere alle proprie chat sul secondo dispositivo, anche senza che il dispositivo principale sia connesso alla rete. Le conversazioni sono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 aprile 2023) La Companion Mode è oramai realtà per gli smartphone Android e si può utilizzare losu duediversi o anche di più. La possibilità, per ora, è esclusiva per itester del programma di messaggistica sul Play Store o almeno coloro che hanno già effettuato l’aggiornamento 2.23.8.2. La funzione era molto attesa, almeno dal suo annuncio lo scorso novembre, ma ora dalle parole si è passati ai fatti. La modalitù Companion appunto consente di collegare il proprio account e dunque losu 2diversi. Grazie alla novità, gli utenti possono accedere alle proprie chat sul secondo dispositivo, anche senza che il dispositivo principale sia connesso alla rete. Le conversazioni sono ...

