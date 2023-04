Collezionismo | via alla prima interessante emissione della moneta “Cultura Enogastronomica Italia”

Leggi su blowingpost

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Presidente del Consorzio Stefano Zanette ha annunciato la coniazione di unaspeciale tutta dedicata al Prosecco Doc. Ecco quali sono le caratteristiche ed il suo valore. Per celebrare le eccellenze del patrimonio enogastronomico del nostro Paese, il Ministero del Tesoro ha coniato ladedicata al Venetoserie “na”, che appartenentecollezione numismatica 2023. La kermesse Vinitaly si è da poco conclusa e, tra i numerosi eventi, è stata presentata lache vede come protagonista il Prosecco DOC in abbinamentoGranseola. Scopriamo in questo articolo quali sono le sue caratteristiche e a quanto ammonta il valore di questa...