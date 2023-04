Collaboratore scolastico in part time: il dirigente scolastico non può modificare rapporto di lavoro unilateralmente (Di martedì 11 aprile 2023) Il dirigente scolastico può modificare l’articolazione oraria di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio? La norma contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA è l’art. 58 del CCNL Scuola del 29.11.2007. Ecco cosa dice l'Aran con orientamento dell'11 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Ilpuòl’articolazione oraria di una collaboratrice scolastica inverticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio? La norma contrattuale che disciplina ildia tempo parziale del personale ATA è l’art. 58 del CCNL Scuola del 29.11.2007. Ecco cosa dice l'Aran con orientamento dell'11 aprile. L'articolo .

